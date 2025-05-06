Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Zaimağaoğlu görüşmede, küçük yaşlardan itibaren İzmir Dokuz Eylül Konservatuvarında eğitim alan ve Belçika ile Viyana’daki konservatuvarlarda yüksek lisans yapan piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ’ı ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü’nü Avrupa’da başarıyla temsil eden Şanlıdağ’ı tebrik eden Zaimağaoğlu, Şanlıdağ’ı son olarak Kumarcılar Hanı’nda düzenlenen Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları’nda dinleme fırsatı bulduğunu ve çok etkilendiğini söyledi.

Zaimağaoğlu, Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ’ı en kısa sürede Kültür Dairesi’nin organize edeceği bir resitalde tüm müzikseverlerle buluşturmayı arzu ettiğini belirterek, Şanlıdağ’dan bu konuda söz aldığını kaydetti.