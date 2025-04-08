Piyanist Rüya Taner, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Rüya ile Gerçek" projesi kapsamında, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Rüya Taner’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, etkinliğe okul müdürü, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Taner, etkinlik boyunca sanatla iç içe geçen yaşamından kesitler paylaşarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program kapsamında dinleyicilere kısa bir piyano dinletisi sunan Taner, müzik öğretmeni Emre Çeker’in çalıştırdığı öğrencilerle de sahne aldı.