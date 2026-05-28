Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferhat Göçer, uzun bir aranın ardından yeniden Kuzey Kıbrıs’ta sahne almaya hazırlanıyor. Güçlü yorumu ve hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip sanatçı, Kurban Bayramı programı kapsamında Girne’de müzikseverlerle buluşacak. Bayramın üçüncü günü gerçekleşecek konser, Grand Pasha Hotel ev sahipliğinde düzenlenecek. Tatil ve eğlenceyi bir araya getiren bayram organizasyonunda Ferhat Göçer’in sahne performansının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Grand Pasha Girne’nin bayram etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser serisi, hem Kıbrıslı müzikseverleri hem de tatil için adada bulunan ziyaretçileri bir araya getirecek. Ferhat Göçer’in sevilen eserlerini seslendireceği gecede unutulmaz bir bayram atmosferi yaşanması hedefleniyor.