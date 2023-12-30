Gazimağusa’da yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanan 45 yaşındaki Erdoğan Özdamar hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah 08.20 sıralarında meydana gelen olay sonrası Özdamar, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Özdamar’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

-Tatlısu’da yaşamını yitiren Turan Özdemir’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve solunum yetmezliği"

Öte yandan önceki gün Tatlısu’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Turan Özdemir’e E-68) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi.

Güzelyurt’ta uyuşturucu…1 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta İ.A.’nın (E-20) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan beş sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sağlık Kurulu raporunu sahteleyen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Gönyeli’de, oturma izni alabilmek için önceden TC Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen ve sona eren Sağlık Kurulu raporunun tarihlerini değiştirerek, ilgili raporu muhaceret oturma izin sitesine gönderen Z.K.(K-23) tespit edildi.

Olay kasım ayı içinde meydana geldi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Trafik denetimleri…42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı

Dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 018 araç sürücüsü kontrol edildi. 42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Denetimlerde, sürücülerin 320’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 21’i alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sigortasız araç kullanmaktan ve 99’u diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.