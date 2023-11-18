Lefkoşa’da Metehan giriş kapısından sahte Bulgaristan kimlik kartıyla KKTC’ye geçen ve ayni gün Beyarmudu kara geçiş kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmeye çalışan K.S.(K-41) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün meydana geldi.

-Lapta’da kanunsuz hava tabancası ve patlayıcı madde bulundu…1 kişi tutuklandı

Lapta’da E.A.’nın (E-42) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; bir hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir hava tabancası şarjörü, iki hava tüfeği dürbünü, 5 hava tabancası tüpü, 750 hava tabancası mermisi ve 53 sivri uçlu hava tüfeği saçması bulunarak emare olarak alındı.

Dün meydana gelen olay ardından bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de kavga…1 kişi yaralandı

Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Dün saat 09.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu A.S.(E-22), Y.S.(E-58) ve E.B.’nin (E-37) M.K.Ö.(E-27) ve O.A. (E-45) kavga ederek, birbirlerine gelişi güzel vurdu.

A.S’nin, M.K.Ö’yü üzerine doğru çekerek yere düşürmesi sonucu ise M.K.Ö’nün dirsek kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de faaliyet gösteren iki kumarhanede Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 7 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’DE ikamet izinsiz kalan 7 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.