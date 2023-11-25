Gazimağusa’da dün saat 15.00 sıralarında yaşanan tartışma esnasında M.H.'yı (K-26) darp ederek ayağının kırılmasına neden olan F.S.(E-23) tutuklandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

- Demirhan’da süpermarketten hırsızlıkla ilgili soruşturmada zanlı tespit edildi

Polis, 12 Kasım tarihinde Demirhan’da meydana gelen süpermarketten hırsızlık olayına ilişkin yapılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.C.'nin (K-50) tespit edilerek tutuklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şahsın saat 20.00 sıralarında süpermarkete müşteri olarak girerek, 630 TL değerinde spor kıyafet çaldığı aktarılarak, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- İzinsiz ikamet eden 2 kişi hakkında yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontroller esnasında, polis ülkede izinsiz ikamet eden 2 kişiyi daha tespit etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

- Sahte şase düzenlenmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Lefke’de dün polis tarafından yapılan araç trafik muayenesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, GM 448 plakalı aracın şase numarasının izinsiz olarak değiştirildiği ve başka bir araca takıldığı tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklamada, meselede zanlı olarak görülen E.Ş.(E-33) ve S.S.'nin (E-50) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Seyir halindeki araçta yangın çıktı, itfaiye söndürdü

Can Biçer’e ait FA 170 plakalı araçta, dün saat 22.00 sıralarında Paşaköy’de Kenan Evren Sokak üzerinde seyir halindeyken yangın meydana geldi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, araç zarar gördü.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın muhtemelen aracın motor kısmındaki elektrik akşamların kısa devre yapması sonucu meydana geldi. Yangın sonucunda, aracın motor kısmı, ön ve arka koltuklar ile tüm iç aksamları tamamen yandı, araç camları yangın sonucu patladı ve aracın kaporta kısmı kısmen yanarak zarar gördü.

- Girne’de bir işletmenin mutfağında yangın çıktı, tezgah ve tavan yandı

Girne’de ise dün saat 14.30 sıralarında bir işletmenin mutfağında yangın çıktığı bildirilerek, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tezgah ve tavanın kısmen yandığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın fritözün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi, soruşturma devam ediyor.

- Kısa devre sonucu yangın çıkan evin garajında yangın çıktı, eşyalar yandı

İskele’de de ise dün saat 13.00 sıralarında bir evin garajında yangın çıktı. Yangında, garaj içerisinde eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, yangın, İskele’de Papatya Sokak üzerinde Nazlı Yemişçioğlu'na (K-70) ait ikametgâhın yanında bulunan yaklaşık 6x3 metre ebadındaki garajda elektrik devrelerinin kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucunda, 1 adet derin dondurucu, 1 adet elektrikli küçük fırın, 3 adet halı, 3 adet piknik tüpü, 1 adet klima dış ünitesi ve muhtelif eşyalar yandı.

- Trafik denetimlerinde 227 kişi aleyhine süratli araç kullanmaktan yasal işlem başlatıldı

Polis, dün ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. Denetimler sonucunda 1860 araç sürücüsü kontrol edildi, kontrol edilen sürücülerden 367’si aleyhine yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı ve 21 araç trafikten men edildi.

Polis, yasal işlem başlatılmasına neden olan suçları, “227 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8 seyrüsefersiz araç kullanmak, 62 trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 48 diğer trafik suçları” olarak açıkladı.