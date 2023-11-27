Lefkoşa’da sakin 26 yaşındaki Yusuf Ezer’in kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da sakin Yusuf Ezer’in (E-26) dün evinden ayrıldığı, hala geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı polise bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, kayıp şahıs aranıyor.

-Dolandırıcılık

Lefkoşa’da 19 Kasım’da meydana gelen dolandırıcılık olayında zanlı olarak tutuklu bulunan O.C.Z.’nin (E-28), 11 Kasım’da Demirhan’da tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu kulaklığı ve akıllı saati, aynı yöntemle başka bir şahsa beyanda bulunduktan sonra, beyanda bulunduğu şahsa 10,000 TL karşılığında sattığı, söz konusu şahsı dolandırıp sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

-Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına aykırı harekette bulunmak

ülke genelinde dün yapılan avcı kontrollerinde İskele’de C.T.’nin (E-59) ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi ve C.T. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik kazası

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kadir İldeniz (E-63) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SB 223 plakalı salon araç ile Anıt Çemberi’ne doğru seyrettiği sırada Alpet Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PK 959 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PK 959 plakalı araç, önünde yine park halinde bulunan SG 273 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.