Girne’de dün saat 19.30 sıralarında Önder Ramadan Güney (E-64) isimli şahıs evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-Bartceva’nın ölüm sebebi belli oldu

Gaziveren’de yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Olga Bartceva'nın (K-69) yapılan otopsisi sonucu ölüm nedeninin kalp hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği olduğu açıklandı.

Bartceva, 15 Aralık’ta yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanmış ve Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirmişti.

-Lefkoşa’da uyuşturucu… 1 tutuklu

Lefkoşa’da dün 14.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında A.G’nin (E-21) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 4 buçuk gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir ucu yanık sarma sigara ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan metal öğütücü emare olarak alındı. Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Gazimağusa’da iş kazası… 1 yaralı

Gazimağusa’da Ahmet Akgün (E-34) dün yapımı devam eden bir binanın inşaatında iskele üzerinde çalıştığı sırada, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Bahse konu şahıs, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ayaklarında kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisi'nde gözetim altına alındı.

-Girne’de iş kazası… 1 yaralı

Çatalköy’de dün sabah saat 9.30 sıralarında Nebi Aslan (E-42), yapımı devam eden inşaatta çalışan arkadaşlarına yemek götürdüğü sırada, yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenlerden zemine düştü.

Bahse konu şahıs, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde burun ve sol dirseğinde kırık teşhisi nedeniyle, Beyin Cerrahi Servisi'nde gözetim altına alındı.

-Gazimağusa’da araç yangını…

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ait araç park yerinde dün 18.30 sıralarında, park halinde bulunan ES 213 plakalı araçta yangın çıktı.

Baki Taş’ın kullanımındaki araçtaki yangının, muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın alevlenmesi sonucu çıktığı belirtildi. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazıyla söndürüldü. Yangın sonucu aracın motor bölümündeki karbüratör ile plastik aksamlar tamamen, hava filtresi ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.