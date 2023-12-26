Gazimağusa’da “zorla insan kaçırmak, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlamalarından üç kişi polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık’ta, Gazimağusa’da, aralarında mevcut olan para sorunu gerekçesiyle, D.B.(E-53), H.B.(E-31) ve İ.K.(E-37) bir taraf olup, O.G.B.’yi (E-31) bulunduğu işyerinden rızası dışında zorla alıkoyarak kullanımlarındaki araca koyup kaçırıp, şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra bir ikametgaha götürüp darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.

- Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’da bir dizi hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı, birlikte hırsızlık yaptığı kişi cezaevinde tutuklu çıktı

Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’da aralık ayında meydana gelen bir dizi hırsızlık olayında zanlı olarak görülen 29 yaşında bir erkek şahıs tutuklandı, birlikte hırsızlık yaptığı tespit edilen 25 yaşındaki kişinin de cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 1-18 Aralık tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde Sanayi Bölgesinde bulunan bir inşaat şirketine ait lojmanların arka tarafında muhafaza edilen toplam 12 adet profil demir ile 2 adet galvaniz boru çalışındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, 7-9 Aralık tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin lobisi içerisinde bulunan bir şahsa ait içerisinde muhtelif ziynet eşyaları ile kıyafetin muhafaza edildiği valizi ve 16 Aralık’ta ise, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir inşaatta muhafaza edilen jeneratörü de M.K. (E-25) ile birlikte çaldığı tespit edildi. M.K.’nin Merkezi Cezaevinde tutuklu olduğu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-Ercan’da “başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs”ten 1 kişiye tutuklama

Polis, dün, saat 06.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan H.G.’nin (E-46), “başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs” suçlamalarından tutuklandığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamaya göre H.G.’nin tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenen pasaport ile oturma izni belgesini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek belgelerde adı geçen şahsın kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

-Gazimağusa’da “sahte davranışla kayıt temin etmek”

Polis, 14 Aralık’ta, Gazimağusa’da, O.G.B.’nin (E-31), gerçekte pasaportunu kaybetmediği halde, pasaportunu kaybettiği yönünde polise beyanda bulunmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Söz konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Girne’de “sahte turizm acentesi çalışanı”na tutuklama: Yurt dışında bir şahıstan 10,800 sterlin temin etti

Girne’de kendisini turizm acentesi çalışanı olarak tanıtıp, yurt dışında bir şahıstan otel konaklaması, transfer ve araç kiralama ücreti olarak, 10,800 Stg parayı sahtekarlıkla temin eden şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Mart-Haziran 2023 ayları arasında, Girne’de, H.İ.D.’nin (E-45), gerçekte turizm acentesi çalışanı olmadığı halde, dolandırmak kastıyla kendisini turizm acentesi çalışanı olarak tanıtıp, yurt dışında ikamet etmekte olan bir şahıstan otel konaklaması, transfer ve araç kiralama ücreti olarak kendi banka hesabına para havale edilmesini sağlamak suretiyle, toplam 10,800 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-İkamet izni olmayan 2 kişiye yasal işlem

Polis, dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişinin tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını belirtti.