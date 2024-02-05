Lefkoşa’da sakin Merdi Basua Kabuaya (E-20) dün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Kabuaya’nın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

- Ercan’da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye dün giriş yapan M.T.’nin (E-24) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 15 gram ağırlığında tütün tespit edilerek emare olarak alındı.

M.T. tutuklandı.

- Alsancak’ta evden cep telefonu çalındı

Alsancak’ta dün balkon kapısı kırılarak girilen bir evin yatak odasında bulunan cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-26) tespit edilerek tutuklandı. Cep telefonu bu şahsın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

-Avla ilgili yasaya aykırı hareket eden beş kişi aleyhinde yasal işlem

Polisin dün yaptığı avcı kontrolleri sonucu, İskele ve Topçuköy’de C.Ç.(E-43), O.Y.(E-35), T.E.(E-47), M.M.(E-30) ve M.S.’nin (E-29) 1’inci İnce Av Mevsimi'nde ava açık bir günde, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olarak bulunan tespit edilen 4 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Murat bulundu

Polis tarafından Cumartesi günden beri kayıp olduğu bildirilen Güzelyurt’ta sakin Murad Murat’ın (E-48) bulunduğu kaydedildi.