Gazimağusa’da sakin Hürriyet Soy (E-57) ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Yaşlı bakımevindeki ölüm sebebi

Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakımevinde kalmakta olduğu oda içerisinde yaşamını yitiren Fadime Bayram’ın (K-78) otopsisinde, ölüm sebebinin; “mide içeriğinin solunum yoluna kaçması sonucu oksijen yetersizliğinden boğulma” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de uyuşturucu madde

Gönyeli’de C.Ç.’nin (E-34) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ile 2 adet cam pipet ve yine içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da ciddi darp

Lefkoşa’da aralarında daha önceden mevcut sorun nedeniyle Y.A.K. (E-18), A.T.’nin (E-17) yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek bir dişinin kırılmasına ve takmakta olduğu gözlüğün de kırılımasına sebep oldu. Y.A.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de sarhoşluk

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan O.T. (E-29), 397 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran işletme sahibini iterek darp etti ve takmakta olduğu gözlüğünün de yere düşmesine sebep olduktan sonra ayağı ile kasten gözlüğün üzerine basıp camının çatlamasına sebep oldu. Bahse konu şahıs, işletme önünde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada polis tarafından suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kayıp şahıs

Polise bugün verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Emmanueela Toma Reng’in (K-23) 10 Nisan tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.