Cihangir’de sakin 18 yaşındaki Ela Kılıç’ın 23 Nisan’dan beri kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polise dün verilen bilgide, Ela Kılıç’ın, 23 Nisan’da kaldığı ikametgahtan ayrıldığı, hala geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

-Haspolat’ta iş kazası

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Abu Shama (E-20) dün makineyle tahta kestiği sırada sol ayağını iki yerden yaraladı.

Shama, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

-İkamet izinsiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da müzik yayın iznine uymayan mekan işletmecisi aleyhinde yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında sabaha karşı 2.30 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin mevcut müzik yayın iznindeki kurallara uyulmadığı tespit edildi. Bahse konu eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Serhatköy’de yangın

Serhatköy’de dün saat 11.00 sıralarında, Niyazi Beteri’ye ait arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu toplam 53 adet asma ağacı, 450 metre uzunluğundaki sulama lastiği ve bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanarak, zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.