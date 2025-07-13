Alsancak sakini 36 yaşındaki Cemil Şimşek aranıyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 07.30 sıralarında evinden ayrılan Cemil Şimşek halen geri dönmedi. Polis, Şimşek’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

- 39 yaşındaki Oguguo yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 39 yaşındaki Chukwunonye Michael Oguguo, otel odasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Dün saat 19.50 sıralarında rahatsızlanan Oguguo’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Polis soruşturması sürüyor.

- Gazimağusa Limanı’nda hayatını kaybeden Astanov’un ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi”

Gazimağusa Limanı’nda çarşamba günü çalıştığı gemiden ayrılmak üzereyken yaşamını yitiren 42 yaşındaki Jumamurad Astanov’un otopsi sonucu açıklandı.

Astanov’un "aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

- Kredi kartı hırsızlığı zanlısı Metehan’da yakalandı

Ortaköy Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde geçen ay bir şahsın düşürdüğü banka kredi kartını alarak tasarrufuna geçiren ve aranan B.K. (E-21) tespit edildi.

Şahıs, dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

- Gümrüksüz elektronik sigara ve likit filtresi bulundu, şahıs tutuklandı

İskele’de dün 15.50 sıralarında Cürümleri Önleme Şube Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda, C.D.’nin (E-40) kullanımındaki araçta ve Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 151 adet elektronik sigara ve 16 likit filtresi ele geçirildi. Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da cam şişeyle saldırı

Gazimağusa’da bugün 00.45 sıralarında bir restoranda 211 mlgr alkollü içki tesiri altında olan D.S. (E-32), arkadaşlarına laf attığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ö.C.’ye (E-43) cam bira şişesiyle saldırdı, sol kaşına vurarak ciddi şekilde darp etti. Saldırgan tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa ve İskele’de sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da dün 21.25 sıralarında K.B. (E-41), 382 mlgr alkollü olarak çevreye rahatsızlık verdi.

İskele’de ise bugün saat 02.50 sıralarında 142 mlgr alkollü içki tesiri altında olan A.K.(E-57), alkollü araç kullanmaktan rapor edildiği sırada yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdi. Her iki şahıs da tutuklandı, olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

- İkamet izni olmayan iki kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı kontrollerde, KKTC’de yasal statüsü olmadan ikamet eden iki kişi tespit edilerek tutuklandı. Şahısların aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.