Esentepe’deki evinde cuma günü yaşamını yitiren John David Saxton’un (E-75) otopsisinde ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ölüm sebebi ileri tetkiklerle belirlenecek. Soruşturma sürüyor.

- Gazimağusa’da alkol etkisi altında rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Gazimağusa Üç Çakır Caddesi’nde dün saat 12.30 sıralarında alkollü içki tesiri altında olup, nefes örneği vermeyi reddeden N.B. (K-43) yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

- İskele ve Göçmenköy’de yangın

İskele’de dün 15.00 sıralarında bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangında zarar meydana geldi. Gaz sevkiyat hortumunun yırtık olması nedeniyle gaz kaçağının alevlenmesi nedeniyle meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında gaz sevkiyat hortumu, ocağa ait elektrik kablosu, mutfak tezgâhı ve elektrikli fırın yandı. Soruşturma sürüyor.

Göçmenköy Şehit Mustafa Mehmet Sokak’ta ise dün 20.30 sıralarında bir apartmanın merdiven boşluğunda elektrik panosundaki akımın fazla yüklenmesi nedeniyle oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir adet kesici, 11 sayaç, 11 sayaç sigortası, 11 otomatik kesici, apartman giriş kapısı, merdiven boşluğundaki iki bisiklet ve bir bebek arabası yandı; duvarlar islendi. Soruşturma sürüyor.