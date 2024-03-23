Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bugün saat 17.00 sıralarında, 20 yaşındaki Gökmen Güniken, yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırIma çıkması sonucu, o esnada kaldırım üzerinde batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan 22 yaşındaki Cihan Yüksel, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya'ya çarptı.

CİHAN YÜKSEL OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ, YAVUZ AĞIR YARALANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaya Cihan Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan yaya Yavuz ile hafif yaralanan Begüm Döşkaya kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin halen sürdüğü bildirildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen Güniken ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın ise tedavilerine Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde devam edildiği bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.