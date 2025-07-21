Girne’de Alagadi Halk Plajı’nda deniz aracını (Jet-Ski) insan hayatını tehlikeye atacak şekilde kullanan şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, dün H.O.B.(E-28)Jet-Ski'yi kıyıdan en az 200 metre mesafede deniz içerisinde kullanması gerekirken, kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede kullanarak insan hayatını tehlikeye attı.

- El bagajında canlı mermi bulundu

Girne Turizm Limanı giden yolcu salonunda, dün el bagajı ile X-Ray cihazından geçerken 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen C.A’nın (E-23) tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de, dün 206 miligram alkollü iken kamuya açık yerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren İ.K.(E-44) tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.