Kalkanlı’da cuma sabahı saat 03.00 sıralarında çıkan kavgayla ilgili 11 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Sarmaşık Sokak’ta iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş; taraflar birbirlerine vurduğu kavga sırasında Y.İ.’nin (E-25) burun kemiği kırılmıştı.

Olayla ilgili A.G. (E-21), K.İ. (E-21), H.M. (E-19), S.T. (E-18), O.Y. (E-23), H.T. (E-20), A.H. (E-), Y.D. (E-32), Y.İ. (E-25), B.S. (E-25) ve A.A.B. (E-25) tutuklandı. A.F.A. (E-25) ile E.C.K. (E-26) ise aranıyor.

- Ercan’da polise darp… Bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, uçak içinde yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini uçaktan indirmek isteyen polislere küfredip onları darp eden bir kişi tutuklandı.

Dün saat 20.00 sıralarında Ercan-Adana uçağında yaşanan olayda, İ.D.’nin (E-41) 214 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

- Sahtekarlıkla otele uçak bileti alan kişi tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren bir otelden sahtekarlıkla uçak bileti ücreti temin ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Yurt dışında sakin T.K.A. (E-36), 14 Şubat’ta sosyal medya üzerinden bir otelin pazarlama çalışanı ile iletişime geçerek, kendisine iki kişilik uçak bileti kesilmesi halinde otelin kumarhanesinde para harcayacağı yönünde beyanda bulundu.

Şahsın, KKTC’ye gelmesine rağmen otelin kumarhanesine gitmediği ve uçak bileti ücretlerini sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı.

- Lapta’da kanunsuz bıçak taşıma, sarhoşluk ve rahatsızlık… Bir kişi tutuklandı

Lapta Kanuni Sokak’ta kanunsuz bıçak taşıdığı ve sarhoş halde çevreye rahatsızlık verdiği bildirilen bir kişi tutuklandı.

H.A. (E-34), dün saat 20.30 sıralarında kardeşinin kullandığı araçta yolcu olarak bulunduğu sırada, 139 miligram alkollü içki tesiri altında yol içinde uzun süre durarak geçişi engellediği gerekçesiyle kardeşini uyaran iki kişiye küfretti; tasarrufunda bulundurduğu bıçağı yere atıp yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Tutuklanan zanlının taşıdığı bıçak emare olarak alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.