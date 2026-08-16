Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, iki araç sürücüsü tutuklandı, 41 araç trafikten men edildi, 397 sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 187 araç sürücüsü kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde araç sürücülerinin 192’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 103’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.