Karaoğlanoğlu’nda, dün, bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 11.30’da alışveriş merkezine müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahsın, işletmeden toplam değeri 7 bin 418 TL olan iki erkek kol saati çaldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(K-30), tespit edilerek tutuklandı. Söz konu kol saatleri de zanlının tasarrufunda bulundu.

- Mutluyaka’da yangın

Mutluyaka’da, dün bir evin mutfağında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu; mutfak, salon ve tuvaletinde bulunan muhtelif eşyalarla birlikte ahşap tavan yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları da islendi.

- İzinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

- Kanunsuz mal tasarrufundan bir kişi daha tutuklandı

Değirmenlik-Girne ana yolunda, önceki gün, A.B’nin (E-36) kullanımındaki kamyonette tespit edilen kulak numarasız 4 büyükbaş hayvan (tosun) ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.C.(E-65) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.