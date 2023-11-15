Yedidalga’da sakin 77 yaşındaki Patrick O’Brien Wass ve Çatalköy’de sakin 38 yaşındaki Abdul Rahman’ın, aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, pazar sabahı evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Wass’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Çatalköy'de de dün 16.30 sıralarında, Abdul Rahman, kullanımındaki araçla Girne-Esentepe ana yolunda seyrederken rahatsızlanması sonucu, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Rahman’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı, soruşturma devam ediyor.

-Alayköy’de “sahte beyanla kayıt temini ve iptal olduğu halde sürüş ehliyetsiz araç kullanma”

Alayköy’de “sahte beyanla kayıt temini ve sürüş ehliyeti iptal olduğu halde sürüş ehliyetsiz araç kullanmak”tan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, geçen cuma, saat 21.30 sıralarında, Alayköy’de, Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.A.M.’nin (E-27), sürüş ehliyeti iptal edilip kendisinden alındığı halde, sahte beyanla ikinci bir sürüş ehliyeti ibraz etmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettiği ve sürüş ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

-Gazimağusa’da “kasti hasar ve tecavüz-i alet taşımak”tan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir kişi, “kasti hasar ve tecavüz-i alet taşımak” suçlarından tutuklandı.

Polis basın bültenine göre olay, dün, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu B.Y.’nin (E-27) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demirden mamul dorse park ayak çevirme kolu ile, D.K.’ye ait salon aracın sol ön kapısına kasten vurmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- Bostancı’da “yaralama, ciddi darp, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma”: 3 kişi tutuklandı

Öte yandan Bostancı’da da “yaralama, ciddi darp, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşımak”tan üç kişi tutuklandı.

Olay, dün, saat 19.30 sıralarında, Bostancı’da meydana geldi. Aralarında yaşanan tartışma sonucu G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.’nin (E-36) bir taraf olup, G.T.’nin (E) evinin bahçesine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, G.T.(E) ve B.T.’nin (E) vücutlarının muhtelif yerlerine vurup ciddi bir şekilde darp ettikleri sırada, G.T.(E-36) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla G.T.’yi kulağından yaraladı.

G.T.’nin, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.'nin (E-36) tutuklandığı belirtildi.

-Beyarmudu’nda “gümrüksüz mal ithali”: 2 kişiye tutuklama

Polis, geçen cuma, Beyarmudu köyünde, S.T.’nin (E-43) ülkeye kanunsuz olarak ithal ettiği meçhul plakalı aracın üzerine, Y.Y.(E-45) ait bir aracın plakasını takıp bahse konu aracı gümrüğe beyan etmeden kullandığı ve Y.Y.’ye teslim ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıslar tutuklandı, araç emare olarak alındı.

- Boğazköy kavşağında araç yangını

Girne-Lefkoşa ana yolunda, Boğazköy kavşağında, dün saat 18.00 sularında, Hasan Kemişli’nin kullanımındaki VK 685 plakalı panel van araçta yangın çıktı.

Aracın seyir halinde olduğu sırada başlayan yangının, muhtemelen motor bölümünden buzdolabına giden elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangın araç sürücüsü tarafından yangın söndürme cihazı kullanılarak ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu, aracın makine ile iç döşeme bölümü kısmen yanarak zarar gördü.

- Başkentte alkollü kamyonet sürücüsü aracıyla kamyona çarptı

Lefkoşa’da alkollü içki tesiri altında olan bir sürücü, kamyonet araçla, kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu bir kamyona çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mustafa Kırar (E-20) 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 266 plakalı kamyonetle batıya doğru seyrettiği sırada Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağına geldiğinde, kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşıdan gelip tarafında yeşil ışık yandığı için sağa Kemal Aksay Caddesi'ne dönüşe geçen Şükrü Metin (E-41) yönetimindeki TMR 798 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan Kırar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirürji Servisinde müşahede altına alındı.