Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyet, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen "Polislikte Güncel Gelişmeler, Eğitim, Strateji ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sempozyumda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci ülkelerinden Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC’den ilgili bakanlık temsilcileri, polis yetkilileri, polis akademisi yöneticileri ve akademisyenler yer aldı.

İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Sempozyum’a, KKTC’yi temsilen Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar, Polis Okulu Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Hüseyin Bora, PGM-ARGE Temsilcisi Müfettiş Umut K. Manavoğlu ve PGM Personel ve Özlük İşleri Şube Amiri Müfettiş Ahmet Tuğcan katıldı.

Açıklamada, Sempozyum kapsamında günün değişen güvenlik ortamında karşılaşılan tehditlere istinaden polis teşkilatlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, eğitim stratejilerinin güncellenmesi ve Türk devletleri arasında çok boyutlu ve sürdürülebilir iş birliklerinin artırılması konularının ele alındığı belirtildi.

Sempozyumda katılımcı ülkelerin temsilcilerinin kendi ülkelerindeki polis eğitim süreçleri ve iyi uygulama örneklerine ilişkin sunumlar yapıldığının vurgulandığı açıklamada, özellikle dijitalleşme, insan hakları temelli eğitim, liderlik gelişimi ve uygulamalı öğretim metotları gibi konuların öne çıktığı ifade edildi.

-Türk Devletleri Polis Akademileri Platformu’nun (TÜRKPAP) kurulması amaçlanıyor

Sunulan bildiriler ve yapılan değerlendirmeler ışığında polis eğitimi alanında ortak müfredat geliştirilmesi, eğitici değişim programlarının teşvik edilmesi, çevrim içi eğitim içeriklerinin paylaşılması ve ülkeler arasında sürdürülebilir iletişim kanallarının kurulması yönünde görüş birliğine varıldı.

Açıklamada, “Ortak hareket etme anlayışının somut ve kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla Türk Devletleri Polis Akademileri Platformu’nun (TÜRKPAP) kurulması konusunda görüş birliğine varıldı. TÜRKPAP’ın kuruluş aşamasında öncelikli olarak her ülkeden bir temsilcinin görev alacağı bir koordinasyon heyeti kurulmuş ve sürecin bu yapı üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir. Platforma ilişkin iş birliği protokolünün ise, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek toplantı çerçevesinde bakanlıklar düzeyinde imzalanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.