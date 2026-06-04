Girne’de, dün akşam, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Hedef Operasyonu"nda, 9 kilodan fazla uyuşturucu ike nakit para ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.D’nin (E-28) üzerinde ve kullanımındaki evde arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 9 kilo 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 300 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 6 bin 275 TL ve 200 euro nakit para ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum makinesi bulundu.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen B.C’nin (E-24) evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.