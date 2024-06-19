2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Portekiz, Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçta Portekiz, ilk yarıda yüzde 75'e yakın topla oynasa da "Çek duvarını" aşmayı başaramadı. İlk devrede Leao'nun sol kanattan geliştirdiği ataklarla tehlikeli olmaya çalışan Portekiz, Ronaldo'nun girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Çekya'da Stanek'in kalesinde devleştiği ilk devre golsüz tamamlandı.

İkinci devreye de yüksek konsantrasyonda savunmayla başlayan Çekya, 62. dakikada Provod'un ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Çekya'nın kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Aradığı golü 69. dakikada bulan Portekiz, ceza sahasında kalabalık şekilde bekleyen Çekya savunmasında Hranac'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Beraberlik golünden sonra da baskısını sürdüren Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez'in 90. dakikada oyuna aldığı iki oyuncunun yarattığı pozisyonla galibiyete ulaştı. Neto'nun getirdiği topu ağlara gönderen Conceiçao, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.