Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (HAKSEN) Posta Dairesi’nde dün başlattığı grev sürüyor.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam sorunu ve araç gereç eksikliği gerekçesiyle başlatılan grev, Lefkoşa Merkez Postanesi, Lefkoşa Kaymaklı Postanesi, Lefkoşa Bakanlıklar Bölgesi Posta Şubesi, Gazimağusa Merkez Postanesi, Gazimağusa otobüs Terminal Postanesi, İskele Postanesi, Girne Merkez Postanesi, Güzelyurt Merkez Postanesi ve Lefke Merkez Postanesi’nde yarına kadar devam edecek.

Atan, Posta Dairesi’nde sorunların çözülmesi yönünde bir gelişme olursa kararlarını tekrar gözden geçireceklerini belirtti.