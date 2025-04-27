İngiltere Premier League'in 34. haftasında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 5-1 kazandı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibine şampiyonluğu getiren golleri 16. dakikada Luis Diaz, 24. dakikada Alexis Mac Allister, 34. dakikada Cody Gakpo, 63. dakikada Mohamed Salah ve 69. dakikada kendi kalesine Destiny Udogie kaydetti.

Tottenham'ın tek golü 12. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Bu sonuçla en yakın takipçisi Arsenal'e 15 puan fark atan Liverpool 82 puana yükseldi ve ligde 20. şampiyonluğu garantiledi. Tottenham 37 puanda kaldı.