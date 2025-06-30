Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Teşkilatı’nın 61’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar konuşmasında, Polis Teşkilatı’nı 61’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tebrik ederek, en güvenilir teşkilat olduğuna işaret ettiği Polis Teşkilatı’nın çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Ülkedeki barış, huzur ve asayişin daha etkin bir şekilde sağlanması için Polis Teşkilatı’nın çalışmaya devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Artan nüfus, farklı ülkelerden gelen öğrenciler, gelişen ekonomi ve farklı sınırlardan giriş ve çıkışlar, kontrol mekanizmasının zorluklarını ortaya çıkarmaktadır. Temennim Polis Teşkilatımızın güçlendirilmesidir. Gerek polis sayısı, gerek eğitimler ve teknolojik araç gereçlerle daha etkin bir Polis Teşkilatı’nın oluşturulması için devletin bütçe imkanlarını değerlendirerek, her türlü desteği vermesi önemlidir.”

Daha güçlü bir yapı için farklı birimlerin çok boyutlu görev anlayışı ile çalışmalarını sürdürmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Teşkilatı’nın bu günlere kadar gelmesinde emeği geçen ve geçmişte hizmet verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye de verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de, Polis Teşkilatı’nın, halkın huzurunu sağlamak, meydana gelebilecek suçları önlemek adına mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 görevinin başında olduğunu kaydetti.

Bu şekilde çalışmaya devam edileceğini belirten Kuni, Cumhurbaşkanı Tatar’a kabulü nedeniyle teşekkür etti.