Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Başkanı Andreas Pullikkas Yunansitan Çevre ve Enerji Bakanlığı tarafından Atina’da düzenlenen “Enerji Güvenliği ve Yeşil Kalkınma” başlıklı konferansta hidrojen ekonomisine geçilmesini önerdi.

Haravgi ve Alithia’nın haberine göre RAEK Başkanı Güney Kıbrıs da dâhil Güney Doğu Akdeniz ülkelerinin iklim açısından nötr olmak ve AB’ne sürdürülebilir enerji ihraç eden ülke konumuna gelmek için hidrojen ekonomisine geçebileceğini, Güney Kıbrıs’ın iklim nötr olabilmek için bölgesel işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

RAEK Başkanı, 2060’tan sonrasına yönelik uzun vadeli bir strateji planı oluşturulmasını önerdi, plan dahilinde olması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Güney Doğu Akdeniz ülkelerinin elektrik bağlantıları ile Avrupa ülkelerine bağlanması, Güney Doğu Akdeniz ülkelerinin doğal gaz ve/veya hidrojen boru hatları ve/veya sanal boru hatları aracılığıyla Avrupa ülkelerine bağlanması, sürdürülebilir enerji teknolojilerinin bütün Doğu Akdeniz ülkelerine girmesi, 2030’dan sonra doğal gazdan, uzun vadede ise yenilenebilir enerjiden üretilecek hidrojen kullanılması, Avrupa ülkelerine sürdürülebilir elektrik ihracı ve Avrupa ülkelerine hidrojen ihracatı.