Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) merhum üyelerinden Raif Özgüren anısına masa tenisi turnuvası düzenliyor. 2018 yılında vefat eden Raif Özgüren, KTSYD üyeliğinin yanı sıra, maç spikerliği, foto muhabirliği ve spor haberciliği de yapıyordu. KTSYD tarafından zaman zaman farklı organizasyonlarla anılan Raif Özgüren, bu yıl KTSYD Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla üyeler arasında düzenlenecek olan masa tenisi turnuvasıyla anılacak.

Bu doğrultuda KTSYD-Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde Raif Özgüren’in de ailesinin onayı ile 11 Mayıs Cumartesi günü sabah 10.00’da Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda KTSYD Raif Özgüren Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek.

Anı turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, merhum üyelerden Raif Özgüren’in masa tenisi sporuna da büyük hizmetleri olan bir kişi olduğunu ve üyeler ile onun adını yaşatmak ve anmak için bu turnuvayı gerçekleştireceklerini belirtti. Özsoy bu imkanı sağlayan Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğlu’na ve KTSYD ile birlikte hareket eden Özgüren ailesine teşekkür etti.