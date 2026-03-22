Eski Başmüzakereci ve eski Bakan Raşit Pertev, Kıbrıs’ı savaşın ortasına sürükleyen İngiliz üslerinin askeri faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Pertev, Güney Kıbrıs’ın çok boyutlu ve aktif stratejisiyle üsleri diplomatik ve askeri bir koz olarak kullandığını belirtirken, Kıbrıs Türk tarafının pasif ve tepkisiz kalmasının ciddi bir dışta kalma tehlikesi yarattığını ifade etti.

Eski Bakan, Rum yönetiminin üsleri kapatma tehdidini baskı aracı olarak kullanabileceğini ve NATO veya AB süreçlerinde üsleri pazarlık unsuru olarak değerlendirebileceğini söyledi. Dikelya ve Ağrotur üslerinin gelecekte Rum tarafına iadesi ihtimalinin de ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Pertev, “Masalar kurulurken konuşmayan taraf, masalar dağıldığında söz hakkını kaybeder. Kıbrıs Türk tarafının gecikmeden açık ve proaktif bir tutum geliştirmesi şarttır” diyerek, halkın güvenliğinin korunmasının en öncelikli konu olduğunu vurguladı.