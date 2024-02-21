Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi’ne başvurular tamamlandı. Lige rekor sayıda başvuruda bulunuldu. Toplamda 45 takım Red7Oil U14 Ligi’nde mücadele edecek. Binin üzerinde futbolcu takımlarının başarısı için ter dökecek.

Red7Oil U14 Ligi’nde ilk hafta 16-17 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak. 9’arlı 5 gruba ayrılacak olan takımlar ilk etapta bölgesel olarak mücadele edecek. Tek devreli lig formatında oynanacak olan grup maçlarının ardından gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan 15 takım ve tüm grupların en iyi grup 4’üncüsü adını 2.tura yazdıracak. Ligde bu yıl 2.Tur, Çeyrek Final ve Yarı Final etapları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Grup liderleri ve en iyi 3 grup ikincisi 2.Tur mücadelesine seri başı olarak katılacak. Birçok yeni takım da bu yıl U14 Ligi’ne katılırken; Gayretköy GSK, Serhatköy SK, Tepebaşı SK, Zümrütköy SK, Miracle Karşıyaka ASK, Civisil SK, Tuzlaspor ve Mehmetçik TÇBSK ilk kez ligde yer alacak.

Red7Oil U14 Ligi’nde gruplar şöyle;

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU BİNATLI YSK GAYRETKÖY GSK LEFKE TSK M. HACIALİ YILMAZKÖY SK SERHATKÖY SK TEPEBAŞI SK YALOVA SK ZÜMRÜTKÖY SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK ÇETİNKAYA TSK DOĞUKENT SK GÖÇMENKÖY İYSK GÖNYELİ SK HAMİTKÖY ŞHSK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK YENİCAMİ AK

3.GRUP

ALSANCAK YEŞİLOVA SK DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ DÜZKAYA KOSK GİRNE HALK EVİ KARAOĞLANOĞLU SK LAPTA TBSK MIRACLE KARŞIYAKA ASK OZANKÖY SK TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK CİVİSİL SK DÖRTYOL SK MESARYA SK MIRACLE DEĞİRMENLİK SK TAŞKENT SK TUZLASPOR TÜRKMENKÖY ASK VADİLİ TÇBSK

5.GRUP