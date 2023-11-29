70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Kasım 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 70. KickboksRenkli Kuşak Sınavı, 05 Kasım 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarındagerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 118 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:

Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular:

1- Emine Sare Özislam ​21- Furkan Akdöl ​41- Meryem A. Tek

2- Seydi Ferhat Özislam ​22- Medine Gül Döner ​42- Ata Mert Babacan

3- Zerrin adadursun ​23- Esen Altuntaş ​43- Ayşe Uçar

4- Ege Anadol ​24- Mehmet Özorçun ​ 44- Elifnaz Öğüt

5- Cem Narlı ​25- Serdar Özfırak ​45- Ali Aksoy

6- Ömer Kandil ​26- Nefes Sezer ​46- Efe Yüğlük

7- Boran Çıra ​27- Hanifi Akan ​47- Ege Yüğlük

8- Mustafa Karaismailoğ. ​28- Hıra Akdenizli ​48- Tuğra Küçük

9- Ada Doğan ​29- Berhan S. Akdenizli ​49- Şerafettin Talan

10- Mücahit Karakuş ​30- Mavi Bucel ​50- Tsimur Avseyento

11- Alperen Ö. Temur ​31- Cenk Apaydınlı ​51- Demir Güler

12- Elif Biricik ​32- Mustafa K. Farisoğlu​52- Ümit Uysal​

13- Muhammet Ö. Temur ​33- Javıd Huseyın

14- Ali Meniz ​34- Çağan İşbir

15- Enes Parçalar ​35- Deniz Kurt

16- Mehmet Sürget ​36- Ecrin Kurt

17- Zeynep Öksüz ​37- Bengisu Öztürk

18- Utku Korkmaz ​38- Elif Deniz Babacan

19- Burak Sürücü ​39- Erdal Aslantürk

20- Burak Akdöl ​40- Asya Tek

Yeşil Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Mustafa Yalçınkaya​​12- Derviş Mişon

2- Umutcan saparov​​13- Beren Bıçak

3- Aleyna Nur Özislam​​14- Atlas Parsel

4- Cankan Yiğit​​​15- Kuzey Arıklı

5- Cemşit Matraımov ​​16- Robin M. Gürbüzer

6- Muhammet Sani Seçmen ​17- Yunus Koruk

7- Halime Pehlivan ​​18- Muhammet M. Köroğlu

8- Beyza Akal​​​19- Ayşe Küpe

9- Mekan Halimov

10- Nera Ceylangüden

11- Gökan Can Evrenos

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Mete Cevit

2- Reyyan Erdem

3- Sinem Olgu

4- Medine Kuday

5- Ayşe Ceren Öney

Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- İrem Akal

2- Yakup Çavga

3- Menteş Kaan Özakdenizli

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Berat Güraslan ​4- Halil Beyaz

2- Buse Çevik ​5- Haydar T. Canşı

3- Cansu Torun

Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Bengi Cevit

2- Arda Demir

3- Talha Refik Malik

4- Mustafa Yayla

5- Ahmet Topaloğulları

6- Su Demirbüker

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Beren Alpmut

2- Bensu Özaydın

3- Turan Bayraktar

4- Utku Aslantürk

Kahverengi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Didem Buhur 7- Ahmet Can Sülünlü

2- Dilara Koçatlı

3- Hatice Öksüz

4- Emine Öksüz

5- Türker Eren Öney

6- Enes Baran Elkondu

Kahverengi Siyah Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Abdulmenan Göğsüaçık ​10- Murat Şahin

2- Sümeyra Göğsüaçık ​11- Umut Şahin

3- Baburhan Karyagdyev ​12- Hürkan Ünlü

4- Tuana Serin ​13- Havva Ünlü

5- Nilay Çakın ​14- Cahit erkanlı

6- Kerem Killi ​15- Dursun erkanlı

7- Ahmet Yakup Kar ahan ​16- İrem Muk

8- Mesut Kural ​17- Nehir Perçin

9- Alnur Kassymbekov