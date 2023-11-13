Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir karşısına kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan teknik direktör Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, tecrübeli hocanın ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.
Dün siyah-beyazlı takımdaki mesaisine başlayan Rıza Çalımbay, tek antrenmanla çıktığı maçı Jackson Muleka'nın attığı golle kazandı. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, puanını 22'ye yükseltti.