Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Adana'daki zorlu mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetle sona ermişti. Sarı lacivertliler, bu sonuçla bu sezonki ilk beraberliğini Adana deplasmanında aldı. Fenerbahçe'de sarı kart gören Bright Osayi-Samuel, VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Yukatel Adana Demirspor ise, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalama fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ki ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.

Akdeniz ekibi ise, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı EMS Yapı Sivasspor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı. Teknik Direktör Patrick Kluivert, Sivasspor karşısında başlangıç kadrosundaki İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.

Maçtan önce mavi lacivertli taraftarlar "Kral Biziz Bu Şehir Saray" ile "7'den 70'e Yaşıyoruz Adana Demirle" yazılı pankart açtı. Her iki takım oyuncuları seremoniye "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyarak çıktı.

Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.

Bu sonuçla puanını 31'e çıkartan Fenerbahçe averajla liderlik koltuğuna oturdu. Puanını 22'ye çıkartan Yukatel Adana Demirspor ise üçüncü sıraya yükseldi.