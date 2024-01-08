BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Sorunu Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı “zor bir görev bekliyor”.

Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı “zor bir görevin beklediği” yorumunda bulundu.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının “iki devleti çözüm” tezi sebebiyle taraflar arasında görüş ayrılıklarının devasa boyutta olduğunu ve bir ilerleme sağlanabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının, üzerinde uzlaşılmış çözüm olan iki toplumlu iki kesimi federasyon çözümüne yaklaşacak adımlar atması gerektiğini iddia ederken, Cuellar’ın müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla aşamalı bir yol izleyeceğini savundu.

Haberde ayrıca, diplomatik çevrelerin, Kıbrıs sorununda 2024 yılı içerisinde özlü bir ilerleme sağlanmasını beklemedikleri iddiasında da bulunuldu.