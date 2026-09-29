BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ANKA Haber Ajansı’na verdiği röportaj, Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi, Holguin’in Kıbrıs sorununda önceki dönemde oluşan “uygun fırsatın yavaşça kaybedildiği” yönündeki değerlendirmesine dikkat çekti. Gazete, Holguin’in mevcut zorlukları siyasi irade eksikliğiyle ilişkilendirdiğini aktarırken, Rum lider Nikos Hristodulidis’in New York’ta üçlü görüşme önerisinin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından, somut ilerleme sağlayacak yeni bir öneri bulunmadığı gerekçesiyle uygun görülmediğini yazdı.

Gazete ayrıca Kıbrıs Rum müzakerecisi Menelaos Menelau’nun New York görüşmelerine ilişkin açıklamalarına da yer verdi. Menelau, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda ilerleme sağlamak amacıyla görevinin son gününe kadar tüm imkanları değerlendireceğini söyledi.

Menelau, müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlayacak koşulların oluşturulması amacıyla genişletilmiş toplantı yapılmasının öncelikli hedef olduğunu belirtirken, hazırlık çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiğini savundu. Menelau ayrıca, sürecin hızlandırılması yönündeki girişimlerin “Türk tarafının engellemesine takıldığını” ileri sürdü.

Rum basınında Holguin ve New York görüşmelerine ilişkin farklı yorumlar da öne çıktı. Alithia, Holguin’in “kaybedilen fırsat” ve “düşmanca ortam” uyarılarına dikkat çekerken; Politis, New York görüşmelerinin ardından tarafların birbirini suçladığı bir sürecin yaşandığını savundu. Fileleftheros ise Holguin’in sürecin ilerlemesi için yeni tavizler talep ettiği yorumuna yer verdi.