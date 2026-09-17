Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bugün yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada görüşmede yeni fikirler ortaya koyduğunu söyledi.

Philenews’de yer alan habere göre Hristodulidis Cumhurbaşkanı Erhürman’la, New York’taki üst düzey temas haftasından önce bugün yaptıkları son görüşmenin ardından başkanlık konutuna dönüşünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Hristodulidis, açıklamada, Erhürman’la bugünkü görüşmelerini iyi bir görüşme olarak nitelendirerek, görüşmede elle tutulur noktalar ve yeni fikirler sunduğunu söyledi.

Hristodulidis görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman’ın gündemine belirli noktaları getirdiğini ayrıca Kıbrıs sorununun özü ve metodolojisine ilişkin yeni fikirler sunduğunu dile getirdi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ortaya konulan önerileri inceleme hakkını saklı tuttuğunu dile getiren Hristodulidis, tüm bunları diğer bazı meselelerle birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e bildireceğini ifade etti.

Sunduğu önerileri ve fikirleri önümüzdeki hafta boyunca olumlu gelişmelere katkıda bulunabilecek unsurlar olarak nitelendiren Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ışığında New York için hazır olduklarını ve bunun için tüm ön çalışmayı yaptıklarını ekledi.

- Hristodulidis’in görüşme öncesindeki açıklaması

Öte yandan Hristodulidis Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşmeye gitmek için başkanlık konutundan ayrılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, BM Genel Sekreteri karar verdiği zaman genişletilmiş görüşmeye katılmaya hazır olduklarını dile getirdi.

BM Genel Sekreterinin “Kıbrıs sorunuyla ilgili yapacak çok şey olduğuna” dair ifadesini de yorumlaması istenen Hristodulidis, yapılacak iş olduğunu, ancak bunun siyasi irade olması halinde yapılabileceğini kesin olarak söyleyebileceğini savundu.

Erhürman’la bugünkü görüşmesine Kıbrıs sorununun özü, metodoloji ve Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) alakalı 19 somut noktayla gideceğini ve olumlu sonuçlar çıkmasını umduğunu da dile getiren Hristodulidis, önümüzdeki haftanın kritik olduğunu savundu.

- Fitto’yla telefon görüşmesi

Bu sabah erken saatlerde Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak atadığı özel temsilcisi Raffaele Fitto’yla telefonda görüştüğünü de dile getiren Hristodulidis, New York’ta olacakları ilk günlerde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüşeceğini de söyledi.

AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Fitto’nun bazı inisiyatifler üstlenip üstlenmeyeceğine dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis, Fitto’nun hali hazırda inisiyatifler üstlendiğini belirtti.

-Karma evlilikler

Cuhurbaşkanı Erhürman’la bugün karma evlilikler konusunu görüşüp görüşmeyeceklerine dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis, bunun güven yaratıcı önlem olmadığını dile getirdi.

Hristodulidis sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bunun da ötesinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs vatandaşlığı almakla ilgilenen herkes için geçerli olan düzenlemelere sahiptir. Bunları uyguluyoruz. Biz bir hukuk devletiyiz ve AB tarafından günlük olarak kontrol edilen bir devletiz. Bu hususta, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almakla ilgilenen herkes için yapılan şeyi yapıyoruz.”

BM Genel Sekreteri Guterres’in BM Genel Kurulu esnasında New York’ta üçlü veya beşli görüşme yapılmasını ihtimal dışında bırakmasının baskı unsuru olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis şunları söyledi:

“Hayır, çünkü hali hazırda, genel kurulun resmi haftasında, yani pazartesiden cumaya kadar, BM Genel Sekreterinin eğer hafızam beni yanıltmıyorsa BM mensubu devletlerin heyetlerinin başkanlarıyla 186 ikili görüşme yapması gerekir. Tüm bu görüşmeleri tamamladığı cumartesinden sonra ise bazı diğer temaslarda bulunur. Bu zamanla ilgili bir mesele değil. New York’ta kalmamız gerekirse pazartesi de salı da çarşamba da kalırız, ekimde geri döneriz, Cenevre’ye gideriz. Mesele gerekli siyasi iradenin olmasıdır. Bizim açımızdan BM Genel Sekreteri bu hafta, önümüzdeki hafta veya her ne zaman karar verirse biz hazırız. Genişletilmiş bir görüşmeye gitmek için gerekli altyapının olduğunu düşünüyoruz. Eksik olan şeyin siyasi irade olduğunu düşünüyorum.”