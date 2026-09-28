DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Anita Dimitriou, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DİSİ’nin adayı olmak için adaylığını açıkladı.

Dimitriou’nun adaylığını açıklamasıyla birlikte DİSİ içerisinde 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarış resmen hareketlendi.

Rum basınındaki haberlere göre Dimitriou, DİSİ’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için izleyeceği parti içi sürece katılacağını açıkladı.

Süreç kapsamında adaylık için parti üyelerinden gerekli imzaların toplanması ve ardından DİSİ üyelerinin katılacağı bir oylama yapılması öngörülüyor.

Dimitriou’nun adaylık açıklaması, eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamasının ardından geldi.

Neofitu, New York’taki Kıbrıs görüşmelerinde ilerleme sağlanmaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

DİSİ içerisinde böylece 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Anita Dimitriou ile eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun isimleri öne çıkmış oldu.

DİSİ’nin nihai cumhurbaşkanı adayının ise parti içerisindeki adaylık ve oylama sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenmesi bekleniyor.