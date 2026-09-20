Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) sözde “Bağımsızlık Yıldönümü” kutlamaları çerçevesinde 1 Ekim’de düzenlenecek askeri resmigeçitte, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sisteminin ilk kez halka gösterileceği bildirildi.

SigmaLive.com ve Alphanews.com’un haberine göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, RMMO’nun yeni edindiği ve Güney Kıbrıs’ın “yeni kalkanı” ve “demir kubbesi” olarak nitelendirilen İsrail yapımı hava savunma sistemi Barak MX’in ilk kez bu yılki askeri resmigeçitte halka gösterileceğini doğruladı. Palmas “bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde yükseltilmiş bir resmigeçit düzenleneceğini” söyledi.

Yunanistan’ı Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias temsil edeceği resmigeçitte açıkladı. Bu çerçevede ilk kez Mısır Silahlı Kuvvetleri’nden bir müfreze (takım) ve “müttefik ülkelerden” birlikler de katılacak.

RMMO, İsrail’den büyük bir gizlilik içerisinde alımını gerçekleştirdiği Barak MX sistemini Hava Komutanlığı’na entegre etti.