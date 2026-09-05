Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’in 10 Eylül’de Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin, doktorunun uçuş yapmaması yönündeki tavsiyesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

"HOLGUİN'İN KIBRIS'A GİTMEK YERİNE NEW YORK'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BM GENEL KURULU'NDA LİDERLERLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR"

Politis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Holguín’in daha önce hastalığı nedeniyle ertelenen ziyaretinin 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilmesinin planlandığını, ancak doktorunun uçmasına izin vermemesi üzerine bu planın da iptal edildiğini yazdı.

Holguín’in, Kıbrıs’a gitmek yerine New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu marjında iki liderle görüşmeyi umduğu belirtildi.

Holguín’in ilk olarak 7 Eylül’de Kıbrıs’a gelmesi ve 9 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan liderler görüşmesine katılması öngörülmüştü. Hastalığı nedeniyle ziyaret tarihi önce ertelenmiş, ardından 10 Eylül olarak belirlenmişti. Holguín’in adada bir sonraki liderler görüşmesine kadar kalması planlanıyordu.

HRİSTODULİDİS, HOLGUİN'İN ZİYARETİ ÖNCESİNDE BM TARAFINDAN YAKLAŞIM BELGELERİNİN HAZIRLANMASINI BEKLİYORDU

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda mevcut yakınlaşmaları içeren bir belgenin Holguín’in Kıbrıs’a gelmesi planlanan tarihe kadar hazır olmasını umduğunu söyledi.

Hristodulidis, söz konusu belgenin müzakerelerin yeniden başlatılması için temel oluşturabileceğini belirtti.

Meniko köyü merkezindeki yenileme projesinin açılışında konuşan Hristodulidis, belgenin iki tarafa ve garantör ülkelere sunulması gerektiğini ifade ederek, sürecin “mümkün olan en kısa sürede” ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, “Bu belgenin hazır olmasını umuyoruz” diyerek, belgenin müzakerelerin yeniden başlaması için “çok iyi bir yol” oluşturabileceğini kaydetti.

Politis, BM’nin 2017’deki Crans-Montana görüşmelerine kadar gerçekleştirilen müzakerelerde ortaya çıkan çalışmaları bir araya getiren bir belge hazırlama sürecinde olduğunu, ancak belgenin tamamlanması, içeriği veya nihai kullanımına ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadığını bildirmişti.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ORAK ANLAYIŞ VAR"

Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafı lideri Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değinerek, hem özlü konularda hem de müzakerelerin yöntemi konusunda önemli ölçüde ortak anlayış bulunduğuna inandığını söyledi.

Güven artırıcı önlemlerin de görüşüldüğünü belirten Hristodulidis, yaklaşan BM Genel Kurulu öncesinde sürece ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Hristodulidis, “Bu hafta Kıbrıs Türk lideriyle bir görüşmemiz var. Özlü konularda ve metodoloji konusunda önemli ölçüde ortak anlayış bulunduğuna inanıyorum” dedi.

Rum lider, yakınlaşmalar konusunda anlaşmaya varılması halinde müzakere kazanımlarının korunması ve genişletilmiş bir konferans düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Bu konferansta, mevcut yakınlaşmalar temelinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının ilan edilmesini isteyen Hristodulidis, “Yakınlaşmalar konusunda anlaşmaya vardığımız andan itibaren, yakınlaşmanın olmadığı, farklılıkların bulunduğu noktaları çok iyi biliyoruz. Müzakereler farklılıklar üzerinden yeniden başlamalı” ifadelerini kullandı.

GÖZLEM BM GENEL KURULU'NDA

Holguín’in ziyareti öncesinde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna Hristodulidis, Rum tarafının bunu umduğunu söyledi.

Hristodulidis ayrıca BM Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin tarih ve saatinin kendisine bildirildiğini açıkladı.

Guterres’in Kıbrıs Türk tarafı lideri Tufan Erhürman ile de görüşmesi bekleniyor.

Hristodulidis, BM Genel Kurulu’ndaki resmi haftanın ardından sürecin ilerletilmesi gerektiğini belirterek, “Hepimiz orada olacağımıza göre... Genel Kurul’un resmi haftasından sonra ilerlemeliyiz” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı, kendi taraflarının ilerlemeye hazır olduğunu belirterek, sürece dahil tüm tarafların da aynı siyasi iradeyi ve olumlu yaklaşımı göstermesini umduğunu ifade etti.

“Biz kendi tarafımızda hazırız ve umarım sürece dahil tüm taraflardan da aynı siyasi irade ve aynı olumlu karşılık gelir” diyen Hristodulidis, önümüzdeki dönemde Holguín’in temaslarının ve BM Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelerin, mevcut yakınlaşmaların yeniden müzakere sürecinin temelini oluşturup oluşturamayacağının değerlendirilmesi açısından önem taşıyacağını söyle