“Abdülhamid Han” isimli Türk sondaj gemisinin Rodos ile Kıbrıs arasında, Rum ve Yunan deniz bölgesi dışındaki bir bölgede bulunduğu ve tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) doğru ne zaman yola çıkacağı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararını beklediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Türk Sondaj Gemisi Motorları Çalıştırıyor- Türk Sondaj Gemisi Sinyal Bekliyor” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, yapılan planlamalar arasında Türk sondaj gemisinin sözde Rum MEB’indeki 4, 6, ve 7 numaraları parsellerde sondajlara başlamasının bulunduğunu öne sürdü.

6 ve 7 numaralı parsellerin ruhsatının ENI-Total şirketler grubuna verildiğini anımsatan ve Erdoğan’ın kararının çeşitli unsur ve konjonktürlere bağlı olacağını ileri süren gazete, Türkiye’nin Rum MEB’indeki hamlesinin, ENI şirketinin Kıbrıs’ın deniz tabanından doğal gazı çıkaran ilk şirket olma konusundaki niyetine yanıt olabileceği iddiasında bulundu.

Atılacak sonraki adımlarla ilgili Türk planlamasının şekillendirildiğini ve bunun gerçekleştirilmesinin muhtemelen zaman ve konjonktür meselesi olduğuna işaret eden gazete, örneğin ENI-Total şirketler grubunun ilan ettiği gibi sondaja başlamasının bu durumda bir koşul olabileceğini ifade etti.

Meselenin Abdülhamid Han sondaj gemisinin bölgeye gönderilmek için seçileceği zaman olduğuna da işaret eden gazete, elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’ta yapılacak Atina ziyaretinden önce bir şey yapılmayacağını ekledi.