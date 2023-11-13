Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, “özel bir ziyaret” için gittiği Londra’da “Kıbrıs’ın hiç olmadığı kadar Türkleşmenin eşiğinde olduğu” şikâyetinde bulundu ve orada yaşayan Rumlardan “İngiltere’deki karar mekanizmalarını etkilemeye” çalışmalarını ve ibadet ederken “Kıbrıs’ı da düşünmelerini” istedi.

Fileleftheros “Yeni Jüstinyen ve Kıbrıs Başpiskoposu” sıfatıyla lanse ettiği Yeorgios’un İngiltere’ye “özel bir ziyaret” için gittiğini ve “ziyaret programına” Kuzeybatı Londra’daki “Harrow”da bulunan Ayiu Pandeleimonos ve Ayias Paraskevis Kilisesi’ndeki Pazar ayini ile başladığını yazdı.

Habere göre Türkiye’nin Ada’yı Türkleştirmeye çalıştığını iddia eden Yeorgios “ilk başta, başka ülkelerin sahtekârlıkları yüzünden kısıtlı özgürlüklerle kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni lağvetmeye çalıştı” dedi, şöyle devam etti:

“Bugün Kıbrıs’taki Helenizm olarak ayakta duruyorsak, BM kararları olduğu içindir. Bu devletlik varlığımız, özgürlüğümüzü elde etmek için son silahımızdır. Ta baştan bir devlet kurulursa ve bir şey olursa –ki Türkiye yüzünden kesinlikle olacak- devlet değil, cemaat olacağız.”

Yeorgios, Türkiye’nin, “zaman içerisinde Kıbrıs’ın yasal sakinleri olarak tanınmalarını sağlamak için Ada’ya sürekli yabancı nüfus pompaladığını” öne sürerek, benzer şeyin 20’nci yüzyılda İskenderun’da da olduğunu öne sürdü. “Türkiye Kıbrıslı Rumları korkutup kaçırmaya çalışıyor. Aynı şeyi, yüksek güvenlikli hapishaneler naklettiği İmroz’da (Gökçeada) ve Tenedos’ta (Bozcaada) da yaptı. Benzer şekilde, bize yönelik isyan eylemine yardımcı olsunlar diye işgal bölgesindeki yasadışı havalimanından birçok kaçak mülteciyi gönderiyor” dedi.