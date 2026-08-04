Güney Kıbrıs'ta Rum polis gücünde yaka kamerası kullanımına geçilmesi amacıyla hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı'nın, ilgili yasanın Rum Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından harekete geçerek polis mensupları için yaka kamerası teminine yönelik ihale hazırlıklarına başladığını yazdı.

Habere göre, ilk aşamada bin yaka kamerası satın alınması planlanıyor. Kameralarla birlikte kullanılacak yazılımın da ihale kapsamına dahil edilmesi nedeniyle toplam maliyetin yaklaşık 2 milyon euroya ulaşmasının beklendiği belirtildi.