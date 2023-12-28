Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Pile-Yiğitler (Arçoz) bölgesindeki çalışmaların, ara bölgenin arka kısmında yapıldığını söyledi.

Haravgi gazetesi, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın “Astra” radyosuna konu hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Yorgallas açıklamasında, Pile-Yiğitler (Arçoz) bölgesindeki çalışmaların ara bölgenin gerisindeki bir alanda yapıldığını söylerken Kıbrıslı Türk makamlarına atıfta bulunarak bunların, Kıbrıs Rum tarafıyla müzakere edilmesi gereken küçük bir alanın dışında, tamamlandığını ifade etti.

Yorgallas sözlerinin devamında herhangi bir müzakerenin yapılmadığını, kendi tarafları açısından UNFICYP aracılığıyla sağlanan anlaşmada değişen bir şeyin bulunmadığını da söyledi.

Yorgallas, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) durumu izlediğini ve değerlendirdiğini, ayrıca Türk tarafının tüm meseleye ilişkin revizyonist pozisyonunu da göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Çalışmaların, anlaşıldığı gibi ilerlemesi durumunda bunun; barış içinde birlikte yaşama örneğini teşkil edebileceğini belirten Yorgallas, ara bölgenin UNFICYP’in yetkisinde olduğunu ve UNFICYP’ten görev yetkileri ve misyonu çerçevesinde faaliyet göstermesini beklediklerini ifade etti.