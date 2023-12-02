Rum Yönetimi ile Amerikan Chevron şirketi arasında, “Afrodit” yatağının geliştirilmesine ilişkin ön anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi ile Chevron arasındaki ön anlaşmanın sağlanmasın haberine geniş yer verdiler.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmelerin uzun zamandan beri sürdüğüne dikkati çeken gazete, iki taraf arasında sağlanan ön anlaşmayla birlikte 2027 yılına kadar “Afrodit” yatağından mutlak şekilde faydalanılması konusunda yeni perspektifler yarattığını belirtti.

Gazete, hükümet kaynaklarına atıfta bulunarak, iki taraf arasındaki müzakerelerde, en büyük sorun olan “yüzer platform (FPU)” kurulması meselesinde ise Chevron şirketinin, yüzer platform FPU’nun kurulmasını kabul ettiğini yazdı.

Gazete kendisinin iletişime geçtiği Chevron kaynaklarının ise bu konuda somut bilgilendirme yapmaktan kaçındığını da belirtti.

Yine kendi elde ettiği bilgilere dayanarak, olguların burada bitmediğini, şimdi konsorsiyumun, “Afrodit” yatağının geliştirilmesi için, 7 Kasım 2023’e yapılması gereken(2019 anlaşmasından 48 ay sonra) “teknik-ekonomik” (Front-End Engineering and Design-FEED) incelemeyi tamamlaması gerektiğini yazan gazete FEED incelemesinin tamamlanmasının ardından ise konsorsiyumun nihai yatırım (FID) için karar almayı ileriye götürmesi gerekeceğini belirtti.

Habere göre Rum Enerji Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, “Afrodit” yatağının lisanslı işletmecisi olan Chevron şirketinden alınan mektubun, “Afrodit” yatağından faydalanılmasına ilişkin çerçeveye yönelik olarak tarafların uyumunu teyit ettiğini belirtti.

Habere göre “Associated Press” ilgili haberinde, Rum bir yetkilinin açıklamasına atıfta bulunarak anlaşmanın; gerek Güney Kıbrıs gerekse Chevron için karşılıklı yarar içerisinde olduğundan bahsederken ayrıntı vermekten kaçındı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ise açıklamasında Chevron’un gönderdiği yanıtı olumlu olarak nitelendirdi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in bir programına katılarak açıklamalarda bulunan Papanastasiu yanıtın; her iki tarafın talep ettiklerine dayandığını ifade ederken mektubun içeriğini açıklamaktan kaçındı.

Mektubun, her iki tarafı memnun eden bir temelde olduğunu belirten Papanastasiu, nihai çözümlerin bulunmasının ise günler veya haftalar alabileceğini ifade etti.

Papanastasiu amacın, “Afrodit” yatağından 2027 yılı sonuna kadar doğal gazın çıkarılması olduğunu da yineledi.

Filelefheros gazetesi ilgili haberi “Afrodit” Yatağını Kalkınması İçin Yol Açılıyor-Enerji Bakanlığı Chevron İle Uzlaşma Açıkladı” başlıklarıyla aktarırken “İnsider’”in haberine dayanarak, Chevron şirketinin, “Afrodit” yatağının değerlendirilmesi gereksinimleri için FPU’nun kullanılmasını kabul ettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Enerji Bakanlığının açıklamasına da yer verdi.

Haravgi gazetesi ise haberi “Afrodit” İçin Temasların Yoğunlaşması ve Uzlaşma” başlığıyla aktardı.