Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dubai’de ayaküstü görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiği iddiasıyla ilgili Rum Yönetimi'nden açıklama geldi.

Rum Yönetimi Sözcü Vekili Yannis Andoniu, “Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Başkanı’na davet olsaydı açıklama yapılır, herkes öğrenirdi. Bir koridorda, özel düzeyde gerçekleşen bir görüşmenin içeriği açıklanamaz” dedi.

Cyprus Times isimli internet gazetesi, Alithia gazetesinin bugünkü sayısında manşete çektiği haberle ilgili edindiği bilgileri paylaştı. Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki hafta Dubai’de ayaküstü gerçekleşen görüşmeleri sırasında Nikos Hristodulidis’i Türkiye’ye davet ettiği, Hristodulidis’in saklamaya çalıştığı bu bilgiyi sadece bir elin parmak sayısını geçmeyecek sayıda çalışma arkadaşıyla paylaştığı yolunda olduğunu aktardı.

Yannis Andoniu'nun konuyla ilgili açıklamasına da yer verilen habere göre, Andoniu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nı Ankara’ya davet etse, anlaşılacağı üzere yarım asırdır bildiğimiz Türk dış politikasında köklü bir değişiklikle karşı karşıya olurduk. Tayyip Erdoğan daveti Nikos Hristodulidis’e değil Cumhurbaşkanı’na yapsaydı emin olun, açıklardık.” dedi.

Andoniu, bu meselelerin Kıbrıs sorununun özüne dayanan çok ciddi meseleler olduğunun altını çizdi.

HAbere göre, DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annit Dimitriu siyasi liderlerin ve kurumların bu kadar ciddi bilgiyi medyadan öğrenmek zorunda kalmasını eleştirdi. Dimitriu da AKEL gibi Rum Ulusal Konseyi’nin derhal toplanmasını istedi.