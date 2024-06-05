Bu yıl 25. kez düzenlenen ve her yıl sinema ve tiyatro dünyasında büyük heyecan yaratan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediye’sinin katkılarıyla İstanbul Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Tiyatro ve sinema dallarında Türkiye’nin en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyonu olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” gecesine iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verildi. Sadri Alışık Akademi’si öğrencilerinin dans gösterisi ile başlayan gecede, Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü Serpil Tamur, Kerem Alışık’ın elinden alırken, yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin, tarihi ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilen Türker İnanoğlu Vefa Ödülü Yeşilçam’ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a İlker İnanoğlu tarafından taktim edildi. Ayhan Işık Özel Ödülüne layık görülen Burak Dakak ise ödülünü Sadri Alışık’ın elinden aldı.

Sadri Alışık Ödülleri hakkında konuşan Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık gecede yaptığı konuşmada, “Bugün önemli. Çünkü dünün umutlarını ve bugünün hayallerini bugün belirliyor. Ne mutlu ki bugün yine buradayız.” Dedi.

Gecede, Başarılı oyuncu Kıbrıslı türk Hazar Ergüçlü’de ödüle layık görüldü.

Hazar Ergüçlü, sinema komedi ya da kara komedi dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi.

Ödül töreninin ardından röportaj gerçekleştiren Hazar Ergüçlü, ödülünü annesine ve rahmetli babasına armağan ettiğini dile getirdi.

Gecede Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci eşi Meliz Birinci ile birlikte yer aldı.