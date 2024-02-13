KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İstanbul’da “100. Yılda Olimpiyat Hedefine Doğru” başlıklı organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel davetiyle yer aldı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, 12 Şubat pazartesi günü İstanbul 2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığının tanıtıldığı gala gecesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel davetiyle katıldı.

İstanbul’un önde gelen kulüplerinin sporcuları ve yöneticilerini, kentin 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları yolculuğunda bir araya getiren “100. Yılda Olimpiyat Hedefine Doğru” başlıklı buluşma, Şişli’deki Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla düzenlenen buluşma, aralarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de bulunduğu, spor dünyasının birçok ünlü ismini bir araya getirdi. Buluşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Dünya Olimpianlar Derneği CEO’su Mike Miller birer konuşma yaptı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı kısa görüşmede davet için teşekkürlerini iletti. Sakallı yaptığı kısa açıklamada, gecede Türk sporundan önemli isimlerle ikili temaslar kurma şansı yakaladığını, bu tarz buluşmaların ilişkileri güçlendirme adına önemli olduğunu vurgulayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.