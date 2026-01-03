Gün, geleneksel hale gelen Santa denize girme etkinliği ile başladı ve gün boyu süren eğlencelerle devam etti. Otelin farklı alanlarında sahnelenen acrobat gösterileri, oryantal performanslar ve dans şovları, misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Akşam programında Selçuk Restaurant’ta düzenlenen Grup Frekans galası büyük ilgi gördü. Öte yandan Salamis Salonu’nda sahne alan Işın Karaca, güçlü performansıyla yılbaşı gecesinin en özel anlarını yaşattı. Gecenin finali ise Salamis Club’ta düzenlenen New Year Party ile yapıldı. Enerjisi yüksek parti, misafirlerin yeni yıla eğlence dolu bir şekilde girmesini sağladı.

Salamis Bay Conti Hotel, 31 Aralık boyunca sunduğu zengin programla misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı deneyimi yaşattı.