Meteoroloji Dairesi, bölgede yarın başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı gününe kadar yer yer etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Pazar ve pazartesi sabah saatlerinde ise yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın, pazar, pazartesi ve salı günleri öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

19 Ağustos Çarşamba gününden itibaren havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde periyodun ilk ve son günlerinde 36-39 derece, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde ise 32-35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Sahillerde ise sıcaklığın periyot boyunca 31-34 derece dolaylarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.