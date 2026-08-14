Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AK Parti’nin Türkiye’nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü olduğunu vurguladı.

Üstel, AK Parti’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, millet iradesini her şeyin üzerinde tutan anlayışı, eser ve hizmet siyaseti, kararlı milli duruşu ve büyük Türkiye vizyonuyla son çeyrek asıra damga vurduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de bu güçlü yürüyüşün desteğini her zaman yanımızda hissettik. Anavatan Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarsılmaz desteğiyle KKTC’nin kalkınması, güçlenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için çok önemli adımlar attık. Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinde ortaya konulan güçlü ve kararlı dayanışma, bizler için her zaman büyük bir güven ve güç kaynağı olmuştur.”

Türkiye güçlendikçe KKTC’nin de güçlendiğini belirten Üstel, “Ortak tarih ve kardeşlik bağlarından aldığımız güçle, bugüne kadar birlikte yürüdük, birlikte başardık. Bundan sonra da gönül birliği içerisinde, ortak hedeflerimiz doğrultusunda omuz omuza yürümeye, üretmeye ve başarmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başbakan Üstel mesajına, “Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne bu büyük yürüyüşe emek veren tüm yönetim kadrolarını, teşkilat mensuplarını ve üyelerini tebrik ediyor, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.” diyerek son verdi.